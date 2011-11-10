Depremzede isyan etti, polis biber gazı sıktı

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Bölgede bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile beraberlerindeki Van Valisi Münir Karaloğlu, saat 11.00 sıralarında çalışmaları incelemek üzere Bayram Oteli enkazının önüne geldi.Bayram Oteli enkazındaki kurtarma çalışmalarını izleyen 300 kadar depremzede, tam bu sırada bakanların yanındaki Vali Karaloğlu'nu görünce "Vali istifa" diye bağırdı. Bunun üzerine bakanlar Akdağ ile Yıldız, depremzedelerin yanına giderek onlarla görüşmek istedi. Kalabalıktaki öfkeli kişiler, "Vali Karaloğlu 'Deprem bitti, yıkılmayan evlerinize girebilirsiniz. Vali dediği için binalara girenler, yaşamlarını kaybetti" dedi.Kalabalığın Vali'ye yönelik tepkileri sürerken, bu kez Bakan Atalay, "Bir dakika beni dinleyin" dedi. Ancak kalabalık tepkisini sürdürünce bakanlar bölgeden ayrıldı.Bakanlar ayrıldıktan sonra tepkilerini sürdüren kalabalıktakilere polis dağılmaları uyarısında bulundu. Dağılmamakta direnen yaklaşık 300 kişi polislerle de tartışmaya başladı. Kalabalıkla polis arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine polis, kalabalığa müdahale etti. Polisler direnen kişilere biber gazıyla müdahale etti. Biber gazı, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve enkazda çalışan arama- kurtarma ve sağlık görevlilerini de etkiledi. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştı.