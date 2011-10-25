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Ekonomi

Depremzede işverene uyarı ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 00:21

-Depremzede işverene uyarı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Depremden etkilenen ve en az dört hafta süreyle faaliyette bulunamayacak işverenlerin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için en yakın İŞKUR birimine başvurması veya İŞKUR Genel Müdürlüğüne posta yoluyla müracaatlarını göndermesi gerekiyor. Müracaatın ardından yapılacak değerlendirmeye göre 3 ay süreyle her bir kişi için aylık yaklaşık 497 ile bin 247 lira aralığında ödeme yapılabilecek. Bakanlar Kurulu toplantısında, depremden etkilenen ve en az dört hafta süreyle faaliyette bulunamayacak işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılması kararı alındı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Bakanlar Kuruluna konuyla ilgili sunduğu bilgi notunda, en az dört hafta süreyle işin durmasına neden olabilecek deprem gibi zorlayıcı bir nedenle etkilendiği tespit edilen bir iş yerinde çalışan ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalılara 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneği ödendiği, bu sürenin Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabildiği hatırlatıldı.  Günlük kısa çalışma ödeneği miktarının, brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçmemek kaydıyla sigortalının son 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 60'ı olarak hesaplandığı bertilen bilgi notunda, kısa çalışma ödeneğinin aylık miktarının, sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazancına göre değişiklik gösterdiği ve 2011 yılı ikinci dönemi esas alındığında aylık yaklaşık olarak 497 ila bin 247 lira aralığında değiştiği kaydedildi.  Bilgi notunda, genel sağlık sigortası kısa çalışma süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödendiğinden, ilgililer ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabildikleri ifade edildi. Depremden etkilenen ve en az dört hafta süreyle faaliyette bulunamayacak işverenlerin en yakın İŞKUR birimine başvurması veya İŞKUR Genel Müdürlüğüne posta yoluyla müracaatlarını göndermesi gerektiği vurgulanan bilgi notunda, ''Bu aşamada müracaatı takiben yapılacak değerlendirme neticesine göre 3 ay süreyle her bir kişi için aylık yaklaşık 497 ile bin 247 lira aralığında ödeme yapılabilecektir. Durumun devamı halinde Bakanlar Kurulumuzdan ilave 3 ay uzatma kararı alabiliriz'' denildi.

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