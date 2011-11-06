Depremzede ile 5 bin liranın sahibi buluştu



T24 - VAN'daki depremin ardından kendisine gönderilen yardım koli içerisine yanlışlıkla konulan 5 bin TL'yi bulup iade ettikten sonra ortadan kaybolan, tavrıyla insanlık dersi veren İsmet Demir, paranın sahibi diş hekimi Cemil Metin'le, Erciş İlçesi'ndeki çadır kentte biraraya geldi. Metin, parayı iade eden Demir'e 5 dönümlük tarlasını ve 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi.









Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Van'da yaşayan, çiftçilik yaptığı öğrenilen İsmet Demir, kendisine gönderilen yardım kolisi içerisinde, nevresime sarılı 5 bin TL'yi bulup Kızılay görevlilerine teslim etmişti.



O günden bu yana isminin dahi açıklanmasını istemeyen, verdiği insanlık dersiyle takdir toplayan Demir, bugün, Erciş Stadyumu'ndaki çadır kentte ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Demir, paranın sahibi, İstanbul'da diş hekimliği yapan Cemil Metin ile bir araya geldi. Demir, Metin ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet ederken, insanlık adına büyük ders verildiği duygusunda birleşildi. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken İsmet Demir, yaptığı hareketin üzerine çok konuşulmaması, insanlık gereği yaptığını dile getirdi.







Kitap masrafı için biriktirmiş





Diş Hekimi Cemil Metin ise parayı, üçüncü kitabının masrafları için biriktirdiğini, Demir ailesine, iyi niyetlerinin karşılığı olarak Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nVAN'daki depremin ardından kendisine gönderilen yardım koli içerisine yanlışlıkla konulan 5 bin TL'yi bulup iade ettikten sonra ortadan kaybolan, tavrıyla insanlık dersi veren İsmet Demir, paranın sahibi diş hekimi Cemil Metin'le, Erciş İlçesi'ndeki çadır kentte biraraya geldi. Metin, parayı iade eden Demir'e 5 dönümlük tarlasını ve 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi.









