-Depremzede esnafın banka kredileri ertelendi VAN (A.A) - 26.12.2011 - Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Mirza Nadiroğlu, depremden sonra kentteki esnaf ve sanayicinin bankalardan aldıkları kredilerin bir yıl ertelenme kararı alındığı ve 5 kez yapılandırma hakkı tanındığını bildirdi. VATSO Başkanı Nadiroğlu, yaptığı basın toplantısında, 23 Ekim ve 9 Kasım'da yıkıma neden olan depremin kentteki ekonominin de çökmesine sebep olduğunu söyledi. Depremin ardından esnafın müşteri bulmakta zorlandığını, büyük kısmının çek ve senetlerini ödeyemedikleri için sıkıntı içinde olduğunu kaydetti. Kentte yaşanan ekonomik sıkıntıları dile getirmek için başkanlığında bir heyetle Ankara'ya gittiklerini ilgili bakanlarla bir dizi görüşmeler yaptıklarını ifade eden Nadiroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başta olmak üzere ilgili bakanlara 12 başlık altında taleplerini ilettiklerini bildirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde depremzede esnaf ve sanayicinin kamu ve özel bankalardan aldıkları kredilerin 1 yıl ertelenme ve 5 kez de yapılandırma hakkı tanınma kararı alındığını dile getiren Nadiroğlu, işverenlerden 2012 yılı sonuna kadar sigorta primlerinin ertelenmesi ve vergi ödemelerinin mücbir nedenlerden dolayı süresiz olarak ertelenme kararı alındığını kaydetti. -4 bin 567 esnaf KOSGEB kredisi almaya hak kazandı- Ankara'daki görüşmelerde KOSGEB kredi oranlarının da yükseltilmesi taleplerinin olduğunu dile getiren Nadiroğlu, ''Şu ana kadar 30 bin TL tutarındaki kredi limitlerinde 2 bin 680, 100 bin TL kredi limite ise bin 887 kişi olmak üzere toplam 4 bin 567 esnaf kredi almaya hak kazandı'' dedi.