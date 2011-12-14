T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Depremzede besiciye yem desteği  ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 10:30

-Depremzede besiciye yem desteği  ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören besiciye yem desteği ödemesi yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van'da meydana gelen depremler nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği ödenecek. İl hasar tespit komisyonlarınca hasar tespiti yapılan yerleşim yerlerindeki yetiştiricilere, kayıtlı büyükbaş hayvan başına 400, küçükbaş hayvan başına da 60 TL'lik ödeme yapılacak. Ödemelerin, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı belirtilen kararda, haksız yere yapılan ödemelerin, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'u kapsamında faiziyle geri alınacağı, haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin de geri alınacak tutarların tahsilinde sorumlu tutulacağı bildirildi. Kararda, ayrıca destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilerin 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24