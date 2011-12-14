-Depremzede besiciye yem desteği ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Van'da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören besiciye yem desteği ödemesi yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van'da meydana gelen depremler nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği ödenecek. İl hasar tespit komisyonlarınca hasar tespiti yapılan yerleşim yerlerindeki yetiştiricilere, kayıtlı büyükbaş hayvan başına 400, küçükbaş hayvan başına da 60 TL'lik ödeme yapılacak. Ödemelerin, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı belirtilen kararda, haksız yere yapılan ödemelerin, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'u kapsamında faiziyle geri alınacağı, haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin de geri alınacak tutarların tahsilinde sorumlu tutulacağı bildirildi. Kararda, ayrıca destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilerin 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacağı kaydedildi.