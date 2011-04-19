Depremzede benzin döküp kendini yaktı!

T24

Kardeşi de benzin içti

14 Nisan'da tahliye kararı çıkmıştı





Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 14 Nisan'da konutların boşaltılması yönünde 43 kişi hakkında verdiği kararı protesto etmek için İzmit Arızlı Mahallesi'ndeki konutların önünde toplanan grup adına Recep Uğur basın açıklaması yaptı.Mağdur olduklarını ve konutları boşaltmayacaklarını ifade eden Uğur, maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, Kocaeli Valiliğinin bu konuda duyarlı olmasını ve konutlardan çıkartılmamalarını istedi.Basın açıklamasının ardından yanındaki bidonda bulunan benzini üzerine döken Uğur, daha sonra kendisini ateşe verdi.Uğur'un kabanını saran alevler, çevredeki vatandaşlar ve olay yerindeki itfaiye ekipleri söndürdü.Vücudunda derin yanıklar oluşan Uğur, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bu sırada protesto eylemlerine devam eden grubun arasında bulunan Recep Uğur'un kardeşi Çisem Uğur da bir binanın çatısına çıkarak söz konusu kararı protesto etmek için üzerine benzin döktü.Daha sonra bidondaki benzinden içen Çisem Uğur fenalaşınca ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Olayların ardından gruptaki bazı kişileri, çevredeki sitelerin güvenlik kulübesinin ve bazı iş yerlerinin camlarını taşla kırdı.Olay yerine gönderilen çok sayıda polis ekibinin çevrede yoğun güvenlik önlemi alması üzerine protesto eylemi sona erdi.Kocaeli İl Özel İdaresinin konutların boşaltılması yönünde Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesinde açtığı dava 14 Nisan'da kısmen sonuçlanmış, 43 kişi hakkında konutları boşaltmaları yönünde karar çıkmıştı. Yaklaşık 60 kişi hakkında da davanın devam ettiği öğrenildi.Bu arada, Arızlı Irak Konutları'na 2002 yılında geçici olarak yerleştirilen depremzedelerden 5 yıl boyunca kira alınmadığı, bu süre sonunda konutlarda kalmak isteyenlerden İl Özel İdaresince 236 lira kira ve aidat bedeli istenmiş, bunu ödemeyen yaklaşık 70 kişi hakkında da daha önce icra takibi başlatılmıştı.