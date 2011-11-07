-Depremzede anne ve bebeklerine bayram sürprizi VAN (A.A) - 07.11.2011 - Van'daki 7.2 büyüklüğünde depremin ardından Erciş'te Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde doğum yapan depremzede anneler ile bebeklerine Türk Kızılayı ekipleri ve Toplum Destekli Polisler ''bayram sürprizi'' yaptı. Erciş ilçe merkezinde 4 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde 2 depremzede anne doğum yaptı. Anneler ile bebeklerinin çadırda yaşadığını öğrenen Türk Kızılayı ile Batman'dan geçici görevle Erciş'e gelen ''Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'' ekipleri, yeni doğum yapan anne ile bebeklerini ziyaret etti. Ekipler, yeni doğum yapan anne ile bebeklerin ihtiyacı olan malzemeler ile gıda maddesi, kıyafet, bebek bezi ve mamaları depremzede annelere ve yakınlarına teslim etti. Eşi yeni doğum yapan depremzede Yılmaz Yok, 3 çocuk babası olduğunu anlatarak, ''Eşimin doğum yaptığını öğrenince çok sevinmiştim. Bu sevincimize ortak olan Türk Kızılayı ekipleri ve polis arkadaşlarımıza teşekkürler.'' dedi. Sahra hastanesinde yeni doğum yapan Zehra Göz'ün yakınları ise çadırda yaşayan anne ve bebeğine destek verilmesini istediler. Bu arada, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesine tedavi için gelen çocuklara oyuncak da hediye eden ekiplerin, çadır kentlerde yaşayan çocuklar için bir dizi etkinlik düzenleyeceği bildirildi.