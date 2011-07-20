-DEPREM ŞEBEKEYİ ORTAYA ÇIKARDI WELLINGTON (A.A) - 20.07.2011 - Yeni Zelanda'daki Fairfax gazetesi, ülkede Şubat ayında Christchurch kentinde meydana gelen şiddetli depremin, bir İsrail casus şebekesini ortaya çıkardığını yazdı. Gazetenin haberinde, 3'ü İsrailli 181 kişinin öldüğü depremde, kurtulan başka İsraillilerin de bulunduğu belirtilerek, ölen İsraillilerinden birinin en az 5 pasaport taşıdığı kaydedildi. İsrail casus şebekesi şüphesiyle ilgili bilginin nasıl elde edildiği açıklanmayan haberde, depremin ardından Yeni Zelanda Başbakanı John Key'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dört kez telefonla arandığına işaret edildi. Haberde, depremin ardından Christchurch kentinde kordon altına alınan bölgede resmi onayı olmayan bir İsrail arama kurtarma ekibinin çalışmasının, Yeni Zelanda yetkilileri tarafından durdurulduğu da belirtildi. Ziyaret için California'da bulunan Key ise basına yaptığı açıklamada, haberle ilgili yorum yapmasının ulusal çıkarlarına uygun olmadığını söyledi.