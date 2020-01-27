Depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 50 kişiye soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımladığı, algı oluşturmaya çalıştığı iddia edilen kişilerin takibe alındığı bildirildi.

Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.