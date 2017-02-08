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Depremin vurduğu Çanakkale'de konteyner kent kuruluyor

AFAD ve Türk Kızılayı Çanakkale'de üst üste yaşanan depremlerin ardından mağdur vatandaşlar için bölgede konteyner kent kurulumuna başlandı

08 Şubat 2017 01:14

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, iki gündür süren depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar için bölgede konteyner kent kurulmasına başlanıldı.

Depremden en fazla etkilenen ilçeye bağlı Yukarıköy'de evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılayı tarafından bölgeye tırlarla konteyner getirildi.

AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, yoğun yağış altında konteyner kent kurmak için çalışmalarına başladı.

Misafirhanelerde kalmak istemeyen bazı vatandaşlar ise daha önce kendileri için hazırlanan çadırlarda ısınarak vakit geçiriyor.

Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çadırda yanan sobanın çevresinde toplanarak bir yandan ısınırken bir yandan da yardım dernekleri tarafından kendilerine ikram edilen yemekleri yiyor.

Bu arada Çanakkale ve ilçelerinden Yukarıköy'e gelen belediye ve kamu yetkilileri, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

 

"Deprem oldu ama canımıza bir şey olmadı"
 

Kucağında çocuğuyla sobanın başında ısınan Ramize Kor, depremin ardından çocuğuyla evinin dışına çıktığını belirterek, "Çok şükür bizim evimize bir şey olmadı ama kayınvalidemin evi hasar gördü. Şu an için biz de çadırlarda kalıyoruz. Burada çoluk çocuk soba başında ısınıp, çay içiyoruz." dedi.

Fatma Kor ise deprem sırasında eşiyle birlikte pencereden kaçtıklarını ifade ederek, "Allah'a çok şükür yaralanmadık. Deprem oldu ama canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Ayşe Akın da depremde evinin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Deprem sırasında ne olduğunu anlamadıklarını anlatan Akın, "Hemen alana çıktık. Evlerden patır patır sesler geliyordu. Öylece kala kaldık bir yere gidemedik. Ondan sonra ambulanslar, görevliler geldi. İki gündür buralarda bekliyoruz evimize giremedik. Üst üste depremler oluyor." şeklinde konuştu.

 

Bazı vatandaşlar geceyi ilçedeki misafirhanelerde geçirecek
 

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, iki gündür süren depremlerin ardından evlerine giremeyen bazı vatandaşların, yetkililerin teklifi üzerine geceyi ilçedeki misafirhanelerde geçireceği bildirildi.

Depremden en fazla etkilenen ilçeye bağlı Yukarıköy'de vatandaşlarla görüşen yetkililer, isteyenlerin geceyi Ayvacık ilçesinde kendileri için hazırlanan misafirhanelerde geçirebileceklerini söyledi. Yetkililer, köyde kalmak isteyenlerin ise çadırlarda barınabileceğini kaydetti.

Bunun üzerine bazı vatandaşlar, geceyi geçirmek için Ayvacık ilçesindeki misafirhanelere gitti.

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