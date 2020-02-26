Depremin vurduğu Başkaleli köylüler hayvanları için çadır istiyor

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği Van Başkale’de depremzedeler kendilerinden önce hayvanları için çadır istiyor. Hayvancılıkla geçinen Başkaleyi ziyaret eden CHP heyeti, havanların çocuğunun öldüğünü ve kuzulama döneminin geldiğini ifade etti.

Cumhuriyet'ten Mehmt Kızmaz'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, depremin etkilediği Van Başkale’de incelemelerde bulundu. CHP heyeti, “İnsanlar ahşap, topraktan evlerde can verirken Kanal İstanbul’a milyarların harcanacağı konuşuluyor. Kanal için harcanacak paradan daha azıyla yüzlerce insanın hayatı kurtarılabilir” dedi.

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Depremin yaşandığı bölgede, insanların geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanların çoğu ölmüş. Kuzulama dönemi bir de. Böyle olunca insanlar kendilerinden önce hayvanlar için çadır istiyor. Gözümüzün önünde hayvanlar can çekişiyor, ölüyordu” dedi.

Bingöl, “Sosyal devlet anlayışı kapsamında devlet bir an önce bölgeye el atmalı. Kış koşulları kötü. Çadırda ne kadar yaşanabilinir? Evler yapılana kadar konteyner getirilmeli. Kentsel dönüşüm yapılmalı, depreme karşı tedbirler alınmalı. Daha dün Elazığ ve Malatya depremini yaşadık” ifadelerinde bulundu.

Veli Ağbaba da, “Yaptıkları tek şey cenaze namazı kılmak, cenaze kaldırmak. Ama depremde tedbir almıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bölgedeki evlerin çoğu yıkılmak üzere, oturulacak düzeyde değil. Bir an önce harekete geçilmeli. Şu an ülkenin en büyük sorunu yaşam problemi. Bilim adamları İstanbul için büyük bir deprem uyarısında bulunuyor. Evler depreme dayanaklı hale getirilmeli. 5.9 büyüklüğündeki bir depremde yüzlerce ev yıkılırken daha büyük bir depremde binlerce bina yıkılırsa bunun nedeni yoksulluk, geri kalmışlık, tedbirsizlik olur” diye konuştu.