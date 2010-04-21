Depremin nedeni açık gezen kadınlar

T24 - İran'da Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad'ın büyük bir deprem felaketinin beklendiği Tahran'ı en az 5 milyon kişinin terk etmesi gerektiği yolundaki açıklamasına, ülkenin en ünlü din adamlarından Hüccetülislam Kazım Sadıgi'den ilginç bir cevap geldi.



Sadıgi, depremlerin asıl nedeninin iyice örtünmeyip uygunsuz kıyafetlerle açık saçık dolaşan kadınlar ve evlilik dışı ilişkiler olduğunu öne sürdü. Tahran’da cuma namazlarını kıldıran birkaç din adamından biri olan Sadıgi, “Doğal felaketler bizim davranışlarımızın sonucudur” dedi. İslami kıyafet kurallarına uymayıp iyi örtünmeyen kadınların gençleri yozlaştırdığını ileri süren Sadıgi, “Kurallara uymak dışında seçeneğimiz yok” diyen Sadıgi, evlilik yaşının yükselmesi ve boşanmaların artmasını da eleştirerek, bunların toplumda yıkıma yol açacağını söyledi.