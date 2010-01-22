Depremin kahramanı nasıl dayandığını anlattı

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'Kardeşim ölmeden günlerce su istedi'

Haiti'yi yerle bir eden 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta enkazın altında kalan Kiki'nin kurtarılışında çekilen fotoğraflar, umudun simgesi oldu. Kiki enkazdan çıkarken, gözleri sevinçle parlıyor ve annesine sarılmak için kollarını öne doğru açıyordu.Çarşamba günü enkazdan çıkarılan 7 yaşındaki Kiki ve 10 yaşındaki ablası enkaz altında hayata nasıl tutunduklarını anlattı gazetecilere. Kurtarma ekiplerine büyük sevinç yaşatan kardeşler, birbirlerine destek olarak açlığa ve susuzluğa dayanmış. Üstelik yanı başlarında bir kardeşleri ölmesine rağmen, pes etmemişler.Tam 7 gün enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Kiki, "Su ve yiyecek olmadan nasıl bu kadar uzun süre dayanabildin?" sorusuna, "Tanrı yardım etti" diye karşılık verdi. "Anne-babanı tekrar görmek nasıl bir duyguydu?" diyen muhabirlere ise "Onlar için ağladım" cevabını verdi. Kiki, kurtarma görevlilerinin geldiğini duyduğunda çok mutlu hissettiğini söyledi.Kiki'nin yanında ablası Sabrina da vardı. Sabrina Kiki'yi hayatta tutmayı başardı, ama diğer kardeşini kurtaramamıştı.NTV'nin haberine göre Sabrina kurtarıldıktan sonra duygularını şöyle anlattı:"Küçük kardeşim yanımda öldü. Cesedi yanı başımda çürümeye başladı. Ölmeden önce günlerce su istedi. Ama su bulamadık. En sonunda susuzluktan öldü"Kiki ve Sabrina'nın durumları şimdi iyi. Anne-babaları da yanlarında. İki çocuklarını kaybeden ailenin başlarını sokacak bir evleri yok, ama hayatta kaldıklarına şükrediyorlar.