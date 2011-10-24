Depremin ikinci gününde bölgedeki gelişmeler

Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından bugün saat 13.30 sularında açıklama yapan İçişleri...
24 Ekim 2011 03:00
T24 - Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından bugün saat 13.30 sularında açıklama yapan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ölü ve yaralı sayısı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Şahin, ''Erciş'te 169, Van merkezde de 96 olmak üzere toplam 265 can kaybı olduğunu ve yaralı sayısının 1140'a ulaştığını dile getirdi.
Türkiye genelinde toplanan yardımlar sayesinde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırken metorolojiden gelen haberler bölge halkını endişelendirmeye başladı. AKUT lideri Nasuh Mahruki, "Kurtarma teknik ve uygulamaları açısından, 'soğuğa rağmen' depremden 8-10 gün sonra bile can kurtarmak mümkündür!" şeklinde umut veren bir açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları özel eğitimli köpekler eşliğinde hummalı bişr çalışmayala devam etmekte...
Depremin ikinci gününde bölgeden gelen haberler için fotoğrafların üzerine tıklayın...
EKSİK MALZEME VE İHMALLLER BU DEPREMDE DE CAN ALDI!