Depremin ikinci gününde bölgedeki gelişmeler

T24

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EKSİK MALZEME VE İHMALLLER BU DEPREMDE DE CAN ALDI!







DEPREMZEDELERE YARDIM GÖNDERMEK İÇİN



KURTARILAN HER CAN UMUT VERİYOR

