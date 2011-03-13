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Dünya

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 9 TOKYO (A.A) 

13 Mart 2011 10:33

-DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 9 TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya Meteoroloji Ajansı, cuma günü meydana gelen ve tsunami felaketine de yol açan depremin büyüklüğünü 9,0 olarak düzeltti. Meteoroloji Ajansı, daha  önce bu depremin büyüklüğünü 8,8 olarak açıklamıştı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS ise depremin büyüklüğünü 8,9 olarak ölçtüğünü bildirmişti. Japonya'da cuma günü meydana gelen dünyanın en büyük beşinci, Japonya tarihinin de en büyük depremi ve yol açtığı tsunami felaketinde en az 763 kişinin öldüğü kaydedildi. Bu arada Miyagi bölgesinden bir polis yetkilisi, 200 cesede daha ulaştıklarını açıkladı. Basın yayın organlarında deprem ve tsunami felaketinde ölen ve kaybolanların sayısının 1800'ü aştığının tahmin edildiği kaydediliyor.

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