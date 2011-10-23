T24 LogoT24 Logo
Gündem

Depremin büyüklüğü 7.2 ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 19:14

-Depremin büyüklüğü 7.2 ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.2 olduğunu bildirdi. Van'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından son iki saat içinde büyüklükleri 2.9 ile 5.5 arasında değişen 16 artçı meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 13.41'de Tabanlı köyünde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından iki saat içinde 16 artçı deprem daha yaşandı.  Tabanlı köyündeki depremin ardından, Ilıkaynak'ta 5.4, Gedikbulak'ta 4.0 ve 5.5, Kurubaş'ta  4.7, Halkalı'da 4.3 ve 5.5, Güvençli'de 4.3, Özyurt'ta 2.9, 3.8, 4.2 ve 4.3, Yukarıgölalan'da 4.1, Kuşçu Muradiye'de 3.7, Çolpan'da 4.0, Mollakasım'da 3.7, Durukkaş Muradiye'de 3.6 büyüklüğünde 16 artçı daha ölçüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24