-Depremin büyüklüğü 7.2 ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.2 olduğunu bildirdi. Van'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından son iki saat içinde büyüklükleri 2.9 ile 5.5 arasında değişen 16 artçı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 13.41'de Tabanlı köyünde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından iki saat içinde 16 artçı deprem daha yaşandı. Tabanlı köyündeki depremin ardından, Ilıkaynak'ta 5.4, Gedikbulak'ta 4.0 ve 5.5, Kurubaş'ta 4.7, Halkalı'da 4.3 ve 5.5, Güvençli'de 4.3, Özyurt'ta 2.9, 3.8, 4.2 ve 4.3, Yukarıgölalan'da 4.1, Kuşçu Muradiye'de 3.7, Çolpan'da 4.0, Mollakasım'da 3.7, Durukkaş Muradiye'de 3.6 büyüklüğünde 16 artçı daha ölçüldü.