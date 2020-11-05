Depremin ardından “hasar” tartışması başladı; vatandaşlar çatlakları olan evlere verilen ‘az hasarlı’ raporuna itiraz etti

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremin ardından binalarında çatlak oluşan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'az hasarlı' raporuna itiraz etti.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, Bayraklı Manavkuyu bölgesinde yaşayan Mihriye Gizem Ergün, depremde hasar alan binasındaki ve dairelerindeki çatlakları gösterdi. Ergün, bakanlığın sitesine girdiğinde önce binasına “kullanılabilir durumda” yazısının verildiğini gördü, kısa bir süre sonra sistemde binaya ilişkin durum “az hasarlı”ya dönüştü. Ergün, “Bir sonraki doğal afeti asla kaldırabileceğini düşünmüyorum, binanın yıkımını talep ediyorum” dedi.

Pelin Kıpçak da binalara ilişkin dışarıdan gözle bakarak tespit çalışmalarının yapıldığını kaydederek “Binamızın rapor sonucu ‘hasarsız’. Sinirden gülüyorum. Sitemizde 3 blok var. 2 bloka paralel olan diğer blokta giriş kısmında oturma var. O bloka da ‘az hasarlı’ tespiti yapılmış. Rapora itiraz ettik. Bakanlıktan tekrar gelecekler” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan iddialara yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, “Ekiplerimiz eğitimli. ‘Vatandaş duvarlarda çatlak var, az hasarlı verdiniz’ diyor. Duvar çatlağı istediği kadar derin çatlak olsun önemli değil ama yapısal hasar olan kolon, kiriş, bağlantı gibi bu tarz bir durum değil. Haliyle bu az hasarlıdır. O çatlağın yeri var, derinliği var. Oturulamayacak binalarda zaten hemen polis şeritlerini çekiyoruz.” açıklamasını yaptı.