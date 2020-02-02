Depremin ardından Elazığ'da yaşayan kadınlar anlattı: - 4 derecede yaşam kurma çabası

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sıkıntılı günler sürüyor. 41 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ ve Malatya’da depremin yıkıcı etkileri soğuk hava koşullarıyla birleşince yaşamı iyice zorlaştırdı. Depremin ardından bölgede yeniden yaşam kurmaya çalışan kadınlar yaşadıklarını "-4 derece soğukta ayağımızda terlik, üstümüzde ince bir hırkayla bir yandan ayakta kalmaya, bir yandan bir düzen kurmaya çalışıyoruz" sözleriyle anlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Elazığ Şube Başkanı Aynur Öğüt ve Elazığ Şube Kadın Sekreteri Fulya Yeğin'in Evrensel'e yaptığı habere göre, depremin ardından Sivrice ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Hazar ve Gölbaşı mahallelerinde yapılan ziyaretlerde bölgede yaşayan kadınlarla görüşüldü. Kadınların ve çocukların soğuk hava koşulları, yemek sorunları ve hijyen ihtiyaçlarında sıkıntılar yaşandığı belirtilirken bölgedeki kadınlar -4 derece soğukta ayaklarında terlik, üstlerinde ince bir hırkayla bir yandan ayakta kalmaya, bir yandan bir düzen kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Hazar Mahallesi'nde yaşayan Reyhan, yemek dağıtımının çarşı merkezinde yapıldığını, kocaları yemek yemeye çadıra giderken kendilerine izin verilmediğini söyledi. Kadınlar yemek ihtiyaçlarını bisküvi gibi atıştırmalıklarla geçirdiklerini anlattı.

"7 aylık hamileyim, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorum fakat bir yer bulamıyorum"

Hazar Mahallesi'nde görüşülen bir hamile kadın ise tuvalet sorununu anlattı. Çadır verilmesine rağmen koşulların zor olduğunu söyleyen kadın sözlerine şöyle devam etti: "Mesela tuvalet ihtiyacımı karşılamak bile benim için çok büyük bir sorun. Erkekler tuvalet için kahveleri kullanabiliyorlar ama ben 7 aylık hamileyim, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorum fakat bir yer bulamıyorum. Hamile olduğum için hem bebeğim hem de kendim için endişeleniyorum.”

"Yakında hepimiz hasta oluruz"

Çadırda kalan bir kadın ise “Yakınımızda külliye var ama kadın erkek için tek tuvalet var. Hem dolu hem pis oluyor, biz kullanamıyoruz orayı, erkekler gidiyor. Biz de yakındaki Doğu garajına gitmek zorunda kalıyoruz ama orada da tuvalet paralı, 1.5 TL. Her ihtiyacımız olduğunda gidemiyoruz. Yakında hepimiz hasta oluruz” dedi.

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