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Depremi önceden tahmin etme çabaları BURSA (A.A)

25 Ekim 2011 14:44

-Depremi önceden tahmin etme çabaları BURSA (A.A) - 25.10.2011 - Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından Marmara'da kurulan 8 adet ''Deprem Öncü İşaretlerini İzleme ve Tahmin İstasyonu''nda, ''kayaç gerginliği'' yöntemiyle elde edilen verilerden yola çıkılarak depremlerin önceden tahmin edilebilmesine çalışıldığı bildirildi. Marmara Bölgesi'ndeki söz konusu 8 istasyondan 4'ü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunuyor. Bu istasyonlardan alınan veriler, dernek merkezinde bir araya getirilip, yorumlanıyor. Nilüfer Belediyesi İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde görevli sivil savunma uzmanı Veysi As, yaptığı açıklamada, DOHAD öncülüğünde söz konusu istasyonlardan ilkinin 2007'de Nilüfer'de kurulduğunu söyledi. Ardından Nilüfer'de değişik bölgelere 3 istasyon daha kurduklarını anlatan As, bu yıl içinde 5 yeni istasyonun inşa çalışmalarının devam ettiğini anlattı. As, istasyonlardan birinin İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Şu anda 4 istasyondan veri alınıyor. Bu istasyonlardan sismik, yer akımları, meteorolojik, manyetik alan verileri gibi sayısal ölçümler alınıyor. İstasyon sayıları arttıkça, daha doğru veriler alındığını biliyoruz. Bu veriler, değerlendirilip, depremle ilgili tahminde bulunuluyor. Depremi çok önceden bilen bir sistem yok. Japonya'da da buna benzer bir sistem var ama onlar da kesin bir sonuç alamıyorlar. Yani çok önceden bildiren bir sistem yok. Ancak tahmin yürütmek bakımından çok çok faydalı bir sistem.'' Alınan verilerin merkezi İstanbul'da bulunan DOHAD'da toplandığını dile getiren As, ''DOHAD üyeleri ve bilim adamları, bu verileri değerlendirerek, yorumlar yapıyorlar. Bu yorumların tamamı bir araya getiriliyor. Marmara ve yakınlarındaki bazı hafif şiddetli depremler önceden tahmin edilebildi. Zamanı ve oranı tam kesin olmuyor ancak deprem meydana geleceği tahmin edilebiliyor'' dedi. Alınan verilerin Nilüfer Belediyesinin internet sitesinden de izlenebildiğini vurgulayan As, ''Sitede hareketleri gösteren grafikler var. Deprem istasyonları linkine tıklandığı zaman, bu verilerin hepsini, 24 saat boyunca herkes görebiliyor. Veriler çok hassas. Her türlü harekete duyarlı'' diye konuştu.  -İstasyonlar- Söz konusu istasyonların içinde yaklaşık 3 metrelik kuyular bulunuyor. Bunların içinde etrafı betonla çevrili bir sismometre cihazı bulunuyor. Bu cihaz toprak zemine monte ediliyor. Cihaz, zeminden aldığı yer titreşimlerini kablolarla istasyondaki bilgisayarlar aracılığıyla sisteme aktarıyor. Görevliler de toplanan verileri değerlendirip, tahminde bulunuyor.

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