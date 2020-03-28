Depreme dayanıksız olduğu için kapatılan göğüs hastalıkları hastanesinin binası özel okula kiralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi'nin açılması üzerine kapatıldı. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan hastane binasının depreme dayanıksız olduğunu duyurdu. Hastane kapatıldıktan sonra, depreme dayanıksız denilen bina 10 yıllığına bir özel okula tahsis edildi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Akarca, "Okul olarak faaliyete açılmak üzere ve özel okul orada kayıtlara da başlamış durumda. Bursa halkı yanıltıldı" dedi

Mülkü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide Verem Savaş Derneği tarafından yapılarak kullanım hakkı devralınan binanın 1999’da ilk 10 yılı bedelsiz, sonraki yıllarda da sembolik bir kira karşılığında Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kiralandı. Geçen yıl ise kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzakta olan ve henüz yaygın bir toplu ulaşım ağı olmayan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılması üzerine kapatıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Akarca, "Okul olarak faaliyete açılmak üzere ve özel okul orada kayıtlara da başlamış durumda. Bursa halkı yanıltıldı, Bursa sağlık alanındaki bir binasını daha kaybetti. Oysa burası yine sağlık tesisi olarak kalmalıydı. Şu sıralar çok ihtiyacımız olabilecek, Koronavirüs pozitif hastalar için hastane olarak da kullanılabilirdi” dedi.

Binanın Verem Savaş Derneği ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi dışında bir kurum tarafından kiraya verilemeyeceğini belirten CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın belediyenin bu konuda bir tasarrufu olup olmadığına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.