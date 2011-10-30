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Depremden sonra bulunamadı ERCİŞ (A.A)

30 Ekim 2011 14:09

-Depremden sonra bulunamadı ERCİŞ (A.A) - 30.10.2011 - Erciş'teki evi depremin ardından yıkılan coğrafya öğretmeni Dursun Demir'in (29) ailesi ve yakınları, genç öğretmeni bulabilmek için çadır kentleri mesken tuttu. Yenişehir çadır kentinde Kızılay'a ait çadır camide depremde yaşamını yitirenler için okutulan mevlite katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den de yardım isteyen aile, Erciş Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Dursun Demir'in bulunabilmesi için çadır kentte yemek ve çay dağıtılan yerler ile sahra hastanesinin girişine fotoğraf ve irtibat numaraları asarak arayışını sürdürüyor. Çadır kentte çay dağıtım noktasından çay almak için gelenler arasında yeğenini arayan İsmail Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin Kışla Mahallesi'ndeki evinin enkazının defalarca arandığını ifade ederek, cesedinin bulunmadığını söyledi. ''Sanki yer yarıldı içine girdi, kuş olup gök yüzüne uçtu'' diyen Engin, şöyle konuştu: ''Evinin enkazı defalarca bir o tarafa, bir bu tarafa kaldırıldı, bulunamadı. Arıyoruz yok... En son iki bayan, 'Biz gördük' dedi. Üzerindeki kıyafete kadar tarif ettiler, ne derece doğru bilemiyoruz, kim ne diyorsa o tarafa koşturuyoruz. Enkaz başında beklerken de Ağrılı biri, 'Ben çıkarttım, kız meslek lisesinin oraya götürdüm' dedi. Oraya da baktık yok. Hastanelerde, cenazelerin olduğu yerlerde, çadır kentlerde, çarşı içinde, 7 gündür her yerde arıyoruz. Kimi çay dağıtılan yerde, kimisi ise yemek sırasında gördüğünü iddia ediyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Fotoğraflarını çoğaltıp dağıttık, hastanelerin, çadır kentlerin girişlerine astık. Allah rızası için gören, duyan varsa bize bildirsin.'' Savcılık kararıyla cep telefonu sinyaline bakıldığını dile getiren Engin, sinyalin depremden kısa süre önce evinin yakınından geldiğini öğrendiklerini, bunun üzerine evde olabileceği düşüncesiyle enkazın tekrar arandığını ancak sonuç alınamadığını kaydetti.

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