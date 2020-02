Depremden kurtuldu, başardıklarını kitaplaştıracak

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA) - 17 AĞUSTOS 1999\'da meydana gelen Marmara Depremi\'nde tüm varlığını kaybeden Gülderen Keyvanklı (45), daha sonra taşındığı Antalya\'da çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı. Yıllar içinde işini büyüten Keyvanklı, kadınlara ilham kaynağı olmak için kitap yazmayı düşünüyor.

İzmit\'te halı fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Gülderen Keyvanklı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi\'nden sağ kurtuldu. Depremde tüm mal varlığını kaybeden Keyvanklı ailesi, Antalya\'ya taşındı. Kentte farklı sektörlerde çalışan Gülderen Keyvanklı ve eşi Mehmet Dursun Keyvanklı (63), Haşim İşcan Mahallesi Üç Kapılar Mevkii\'nde çay ocağı açmaya karar verdi. Bir süre sonra eşi turizm sektöründe çalışmaya başlayınca çay ocağının işletmesini Gülderen Keyvanklı devraldı ve yıllar içinde işini büyüttü.

\'İLK BİRKAÇ YIL KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞTIM\'

Çay ocağının ilk yıllarda çok az geliri olduğunu ifade eden Gülderen Keyvanklı, iş yerinin giderlerini karşılamak için aynı zamanda şemsiye sattığını söyledi. Keyvanklı, \"İş yerimiz çok küçüktü ve müşterisi çok azdı. Karın tokluğuna çalışıyordum. Kendi iş yerimin olmasını çok istediğim için vazgeçmeden her gün daha çok çalıştım. Mücadelemden vazgeçmedim\" diye konuştu. Kiracı olarak işletmeye başladığı çay ocağını daha sonra satın aldığını aktaran Keyvanklı, \"Birçok şeyimi işime borçluyum. 2 oğlum benimle çalışıyor. Kazandığım parayla ev sahibi olduk\" dedi.

\'ÜÇ KAPILAR\'DA YENİ HAYATLAR TANIDIM\'

Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) çevresindeki banklarda oturanlar için her gün çay servisi yapan Keyvanklı, “Tepsime çayları koyup Üç Kapılar\'a gidiyorum. Gerektiğinde temizliğini bile yaptım. Onlarca arkadaş edindim. Bana mutluluklarını ve dertlerini anlatırlar. Çok farklı hayat hikayeleri dinledim. Çayı sadece satmıyorum, parası olmayana ücretsiz veriyorum\" diye konuştu.

KİTAP YAZMAK İSTİYORUM

Çok zor günler yaşadığını belirten Keyvanklı, iş tecrübelerini ve dinlediği hayat hikayelerini birleştirerek kitap yazmak istediğini belirtti. Başarısının sırrını özgüven ve dürüstlük olarak açıklayan Keyvanklı, kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini kaydetti. Kadınlara tavsiyelerde bulunan Keyvanklı, “Kadınlarımız özgüvenini kaybetmesin. Ne iş yaparlarsa yapsınlar dürüstlükten vazgeçmesinler. Günde bir-iki çay satarken şimdi toplumun her kesiminden her yaştaki insana hizmet ediyorum, isteyip çok çalışınca her şeyi başarabiliriz\" dedi.



FOTOĞRAFLI