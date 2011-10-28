Depremden 4 gün sonra 2 mucize!

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İmdat 102'nci saatte kurtarıldı

Van’da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, Erciş’te, 13 yaşındaki Serhat Tokay’ı enkaz altından sağ kurtarmayı başardı. Bilinci açık olan Tokay’ın, kurtarma ekiplerinden su ve yiyecek istediği belirtildi.Kırıkkale Ulusal Medical Kurtarma Ekibi, (UMKE), Van Yolu Caddesi’ndeki Sevgi Apartmanı’nın enkazı altında canlı olduğunu tespit ederek çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, saat 02.10 sıralarında depremden yaklaşık 108 saat sonra Serhat Tokay’ı enkaz altından canlı çıkarmayı başardı. 6’ncı kez göçük altından canlı çıkarttıklarını belirten ekip elemanları, Tokay’ın kendilerinden ilk olarak su ve yiyecek istediğini söyledi. Vücudunda görünür bir yara izi olmadığı belirtilen Tokay, kaldırıldığı sahra hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Van’a götürüldü.Müteahhit Salih Ölmez’in yaptırdığı söylenen binada 20 daire olduğu ve enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu dün saat 18.18’de de “İmdat Padak” mucizesi yaşandı. Adres Zeylan Caddesi’ndeki 5 katlı Aydın Apartmanı’ydı. Azerbaycan ekibine ait “Chip” adlı köpek, enkazda hayat izi bulunca molozların altına girdi. “Chip”in gösterdiği yerde çalışmalar hızlandırıldı ve ekipler dün saat 18.18’de, yani depremden 100 saat 37 dakika sonra, 18 yaşındaki İmdat Padak’ı binanın kazan dairesinin bulunduğu bölümden sağ çıkardı. Bilinci açık olan İmdat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İmdat Padak’ın Kızılören Köyü’nden dershaneye gelen ve üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olduğu bildirildi. İmdat’la aynı evde kalan 5 arkadaşından 3’ünün cesedi çıkarıldı, diğer 2 arkadaşının hayatta olduğu değerlendirilirken ekipler onlara ulaşmaya çalışıyor. İmdat’ı bulan Chip ise hızla yıkıntılar arasından çıkarken sağ ön ayağını sıkıştırarak yaralandı. Kahraman köpeğin tedavisi, götürüldüğü hastanede yapıldı.