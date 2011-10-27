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Depremde yıkılan binalara soruşturma açıldı!

Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.



Van'da 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarla ilgili Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçti. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk olarak Van'da sahibi tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilen ve yıkılan 7 katlı binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kent merkezindeki yıkılan diğer binaların da soruşturma kapsamına bugün alınacağı bildirildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı da, ilçe merkezinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma açtı.


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