Depremde yıkılan binalara soruşturma açıldı!

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Van'da 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarla ilgili Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçti. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk olarak Van'da sahibi tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilen ve yıkılan 7 katlı binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kent merkezindeki yıkılan diğer binaların da soruşturma kapsamına bugün alınacağı bildirildi.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı da, ilçe merkezinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma açtı.