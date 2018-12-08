Depremde yakınlarını kaybedenlerden DNA testine para istendiği iddiası Meclis'te

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, vatandaşların 17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiği yakınlarını bulabilmek için yaptırdığı DNA testi için 1400 TL istendiği iddiasını Meclis\'e taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi veren Tarhan, kaç kişinin DNA testi için başvurduğunu, DNA için bekleyen kaç kemik örneği bulunduğunu, acılı ailelerden ücret istendiği iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 17 Ağustos 1999 depreminde yakınlarını kaybedenlerin kimsesiz mezarlarını açtırarak DNA testi yaptırdığını, bu test için Kocaeli Üniversitesi\'nden test başına 1400 lira ücret alındığı iddiasını Meclise taşıdı. Tarhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi. Tarhan\'ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

\"Kimi depremzedeler evladının, kardeşinin, annesinin, babasının cansız bedenine ulaşmak için 19 yıldır elinde avucunda kalan son parasını da mahkeme köşelerinde harcarken, kimileri bu acıya dayanamayıp mezarını aramayı bırakmıştır. Bir sene önce, mezarların mahkeme kararı olmadan açılabileceğini dile getiren yetkililer, acılı ailelerin yakınlarını bulabilmek amacıyla DNA testini kolaylıkla yapabileceğini dile getirmişti. İddialara göre, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuran aileler, evlerine gelen 1400 liralık test ücreti ile bir kez daha hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu vatandaşlarımız sadece maddi kayıpla değil, evlat, anne, baba, kardeş acısıyla sınanmaktadırlar. 19 yıl sonra yakının mezarına ulaşabilme umuduyla DNA testi için gelen vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemesi doğru olacaktır.\"

Tarhan, İçişleri Bakanı Soylu\'nun cevaplaması isteğiyle şu soruları sordu:

17 Ağustos kimsesizler mezarında kaç mezar bulunmaktadır? Bu mezarlardan kaçı açılmış ve kaçı tescillenmiştir? Kaç kişi kendi imkanlarını kullanarak, mahkeme kararı ile mezarlıkları açtırmış ve DNA testi yaptırarak depremde vefat eden yakınına ulaşmıştır? Kaç kişi devletin tanıdığı imkan neticesinde, Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurarak DNA testi yaptırmak istemiştir? Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde DNA için bekleyen kaç adet kemik örneği bulunmaktadır? DNA testi için acılı ailelerden ücret istendiği iddiası doğru mudur?

Eğer doğru ise 19 yıl önce maddi ve manevi kayıp yaşamış aileleri umutlandırarak para talep etmek doğru mudur? DNA testi yaptırmak isteyip, ücreti yatıramayan kaç acılı aile bulunmaktadır?

LİSTEDE YER ALMAYAN MEZARLAR İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi yetkililerden alınan bilgiye göre, üniversite, geçen yıllarda Kocaeli Valiliği ile kimliği belirlenemeyen kişilerin mezarlarının açılması ve DNA bankası oluşturulması konusunda anlaştı. Valilik tarafından gösterilen mezarların tamamı açılarak üniversite bünyesinde DNA veri bankası oluşturuldu. Depremde yakınlarını kaybedenler üniversiteye DNA testi için başvurduğunda herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ancak şahısların açılmasını istedikleri, valilik listesinde yer almayan meçhul mezarlarda yapılan işlem için ücret alındığı belirtildi.

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