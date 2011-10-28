-Depremde ölü sayısı 535 ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde, saat 19.00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısının 535, yaralananların sayısının 2 bin 300 olduğunu, 185 kişinin de enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Başbakanlıkça Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 14 milyon lira nakdi yardım toplandığı kaydedilen açıklamada, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanların, 32 Türk Hava Yolları, 31 askeri ve 15 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 78 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkiyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Ayrıca, Batman ilinde bulunan 260 adet konteynerin bakım ve onarımı için Başkanlığımızca Batman Valiliğine 600 bin lira ödenek gönderilmiştir. Konteynerler kullanıma hazır getirildikten sonra bölgeye gönderilecektir.'' Açıklamada, toplam 3 bin 826 arama kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 86 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 29 bin 371 çadır, 10 toplu barınma çadırı, 54 genel maksat çadırı, 60 prefabrik ev, 90 Mevlana evi, 127 bin 14 battaniye, bin 179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 389 katalitik soba, 5 bin 609 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırının bölgeye gönderildiği belirtildi. Başbakanlıkça havayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Erzurum'un lojistik merkez olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliğinin görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, uluslararası yardımlar kapsamında Türkiye'ye Azerbaycan'ın 140 kişilik arama kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 adet mutfak malzemesi, Fransa'nın 490 çadır, İtalya'nın 200 çadır, Rusya'nın 284 çadır, Kazakistan'ın 60 çadır, 300 battaniye, 300 yatak ve 60 soba, Ukrayna'nın 4 adet genel maksat çadırı ve İsrail'in 5 adet prefabrik ev gönderdiği bildirildi.