Depremde ölen öğretmen ailelerine 10 bin lira

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine ilk aşamada 10 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.





Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, depremde ölen öğretmenler, yıkılan okullar ve aksayan eğitim-öğretim faaliyetiyle ilgili NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.



Dinçer, Van ve Erciş'teki büyük depremde 64 öğretmenin hayatını kaybettiğini, halen haber alınamayan öğretmenler olduğunu söyledi.



"Enkaz altındaki öğretmen sayısını bilemiyoruz" diyen Bakan Dinçer, "42 öğretmenin stajyer öğretmen olması nedeniyle ailelerine maaş bağlanmayacağı" iddialarına da yanıt verdi: "Konuyla ilgili yasal düzenleme yapılabilir. İlk aşamada Milli Eğitim Vakfı, ailelere bayram öncesi 10 bin lira destek sağlayacak."



Ömer Dinçer, Van’a 800 öğretmen atanacağını ve mağdur olan öğretmenler ile ailelerinin rehabilite edileceğini de vurguladı.



1999’dan sonra yapılan binaların daha iyi durumda olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Bakan Dinçer, şöyle konuştu: "Van'da 446 okulumuzun 429’unda eğitim-öğretim yapabilecek durumdayız. Riskli okullarda eğitim yapmamaya karar verdik."



Van'da eğitim-öğretimin 14 Kasım’da başlayacağını kaydeden Dinçer, "Prefabrik okullar 14 Kasım'a yetişecek. Bayramdan sonra Van’daki ilk derslere vaktiyle öğretmenlik yapmış ünlü isimler girebilir" diye konuştu. Nilgün Balkaç'ın kimler olabilir bu ünlüler sorusuna ise "Aklımda isim yok, ama kapımız herkese açık" yanıtını verdi.



Dinçer, 2012’de atanacak toplam öğretmen sayısı ile ilgili kesin bir rakam veremeyeceğini de dile getirdi.



Milli Güvenlik derslerine giren ‘Asker öğretmen’lerle ilgili bir çalışma yapılmadığını söyledi.





