-Depremde ölen Japon doktorun adı hastanede yaşatılacak VAN (A.A) - 21.11.2011 - Ali İhsan Öztürk - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van'da depremde hayatını kaybeden Japon doktor Atsushi Miyazaki'nin ismini YYÜ diş hastanesine vereceklerini söyledi. Rektör Battal, hastanede yaptıkları çalışmalar sonucunda diş hekimliği fakültesi diş hastanesinde hasar oluştuğunun anlaşıldığını belirterek, bu nedenle hastanenin malzemelerini konteynerlerde oluşturdukları sahra hastanelerine taşıdıklarını ifade etti. Hastanenin bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacağını belirten Battal, şöyle konuştu: ''Dün senatoda da özellikle karar aldık. Japon doktor Atsushi Miyazaki depremde vefat etmişti. Bunun anısına bu birimin ismini 'Doktor Miyazaki Muayene Birimi' koyacağız. Daha sonra normal yerine geçtikten sonra da yine doktor Miyazaki'nin ismini yaşatmak için birimimize yine ismini vermeye devam edeceğiz. Açılıştaki ismi de 'Dr. Miyazaki Diş Tedavi Merkezi' olacak. Kampüs yerleşkemizde 13 binamızda hasar var diş hekimliği binası bunlardan biri, ikinci depremden sonra epey hasar gördü, artık içerisine girmeyeceğiz.''