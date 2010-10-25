Depremde koordinasyonu Çiçek sağlayacak

T24 - Yedi bakanlı zirvede ilk karar: Deprem koordinasyonunun başına Çiçek gelecek. Topbaş da büyükşehir belediyelerini koordine edecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yedi devlet bakanı, İstanbul’un yerel bürokratları ve deprem uzmanı akademisyenlerin katıldığı ‘Deprem Zirvesi’ dün İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2.5 saat süren afet ve acil durumlarla ilgili toplantıda önemli kararlar alındı. Yedi bakanlı zirvede özellikle deprem çalışmaları konusunda koordinasyon eksikliğini gidermek için yeni bir yapı oluşturulması kararı alındığı öğrenildi. Deprem konusunda alınacak önlemlerle ilgili çalışmaların yapılacağı yapının başına Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek getirildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil Türkiye’deki diğer büyükşehir belediyelerinin de deprem konusundaki çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koordine edecek. Bundan sonra bu konu hakkında düzenli olarak toplantılar yapılacak. Bu toplantılara üniversite yetkililerinin ve konuyla ilgili uzman akademisyenlerin katılımının artması gerektiği vurgulandı.

Zirveye Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathane Müdürü Mustafa Erdik ve yine Rasathane’de görevli Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Muharrem Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Boduroğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar katıldı.



Basın merkezi açıldı

Zirveyle aynı gün Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bir Basın Merkezi de açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı takip eden gazeteciler burada bekledi. Ofiste gazeteciler için internet imkânı ve çay ve kahve hizmeti sağlandı.



‘Somut önlemler hızlanmalı’

‘Afet Hazırlık Çalışmaları Toplantısı’nın ardından Başbakanlık Basın Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Afet Hazırlık Çalışmaları Toplantısı’nda muhtemel bir Marmara depremi başta, ülkenin karşı karşıya olduğu doğal afet riskleri; bugüne kadar alınan ve bundan sonra alınması gereken önlemler ele alındı. Risk verilerinin derlenmesi, risk haritalarının çıkartılması, bu veriler ışığında, gerekli yasal düzenlemelerin ve somut önlemlerin alınması konusunda çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Kamuoyunun yerli-yersiz spekülasyonlara karşı bilinçlendirilmesi ve doğru bilgilendirilmesi gerekliliği vurgulandı. Mart ayında yapılacak ikinci toplantıda ilk toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu incelenecek.





