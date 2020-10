Depremde hasar görüp boşaltılan İstiklal İlkokulu'nun öğrencileri bu yıl da başka okullarda eğitim görecek: Bir çivi bile çakılmadı!

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından tahliye edilerek öğrencilerin başka okullara gönderildiği İstiklal İlkokulu’nda bu sene de öğrenciler başka okulda öğrenim görecek. Veliler, “Durumun bir an evvel çözüme ulaşmasını istiyoruz” diyor.

Bu sene 2019’dan farklı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ayrılan Şehit Teğmen Ali Yılmaz Ortaokulu binasında öğrenim görülecek. Ayrıca servis imkânı da sağlanmayacak.

Bir türlü çözüm bulunmuyor

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan veliler, mağduriyetlerinin bir yıldır sürdüğünü kaydetti. 1’inci ve 3’üncü sınıfa giden iki çocuğuyla birlikte problem yaşadıklarını ifade eden veli Funda Güngör, şöyle dedi:

“İstanbul’da yaşanan depremden sonra binada tespit yapılacağı söylenerek farklı okullara gönderildik. Her ay okula sorduk, henüz tespitin yapılmadığı söylendi hep. Bu durum uzadıkça uzadı. En sonunda yeni binada bir çatlaklık olduğu söylendi, okulu o yüzden açamayacaklarını söylediler. Bu esnada birçok kişi mağdur oldu. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar başka okula, dördüncü sınıflar başka okula, ortaokullar başka okula verildi. Benim o esnada kızım 1’inci sınıfa, oğlum 3’üncü sınıfa gidiyordu. Bayağı bir zorluk yaşandı. Servislere herkes alınmadı. Okulun içinde bir bütünsüzlük oluştu. Öğretmenler bile memnuniyetsizlik yaşıyordu. Bu yaz boyunca da hiçbir gelişme yaşanmadı. Bize dedikleri, bu okulun tamiratı yapılana kadar eski sistemde devam edeceği yönünde. İki çocuğumdan dolayı servislerde gönüllü annelik yaptım. O da büyük sorumluluk isteyen bir olay. Oldukça yorucu geçti. Hâlâ ne zaman açılacağıyla ilgili belli bir gün verilmiyor. Bir an evvel çözüme ulaşmasını istiyoruz.”

Servis de yok

Veli Ayşegül Aslan ise, geçen seneden beri okula bir çivi bile çakılmadığının altını çizerek 5’inci ve 7’nci sınıfa giden iki çocuğunun mağdur olduğunu kaydetti. Tahliye edildikleri okulun uzak olmasından dolayı ekstra servis ücreti ödediklerini de belirten Aslan, “Geçen seneden beri bir çivi bile çakılmadı. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Ben bir de çocuğumu servise verdim. Ekstra ücretler ödedik. Bu sene ise servisin de olmadığı söyleniyor. Okullar oldukça uzak. Çocuklar depremden sonra iki üç ay okula gittiler, onda da on tane öğretmen değişti. Her hafta ders metotları değişti. Çalışan anneler var. Ben çalışan bir anneyim, çocuğumu servisle göndermek istiyorum ama o da yok. Bir an önce olaya el atılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.