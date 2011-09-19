-Depremde can kaybı artıyor GUVAHATİ (A.A) - 19.09.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda, Nepal sınırı yakınında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Depremin merkez üssünün Hindistan'ın Nepal sınırındaki Sikkam bölgesi olduğu açıklandı. Sarsıntının Hindistan'ın doğusu ve kuzeyi ile başkent Yeni Delhi'de de hissedildiği belirtildi. 6,1 ve 5,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının meydana geldiği bölgede, henüz kentlerden uzak yerlerde yaşayanlara ulaşılamadığı için hasar konusunda kesin bilgi verilemiyor. Birçok yolun da depremden sonra toprak kaymaları nedeniyle kapandığı ifade ediliyor. Elektrik ve telefon hatları kesildiği için bölgeyle iletişim kurulamıyor. Depremin meydana geldiği bölgede daha önce de şiddetli sarsıntılar yaşanmıştı.