-DEPREMDE BİNALARIN YÜZDE 10'U YIKILACAK ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, İstanbul'da meydana gelebilecek olası depremle ilgili, ''İstanbul bölgesinde 7,5 şiddetinde bir depremde yüzde 10 civarında bir yapı stoğunun yıkılabileceği, yüzde 10-15 civarına yapının ağırı hasar görebileceği ifade ediliyor. Yüzde 50-60 falan değil yani. Hafifletmek için de söylemiyorum bunu ama uzmanların ifade ettiği bu. Ben de o civarda olabileceğini tahmin ediyoruz'' dedi. Demir, İller Bankası Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başta İstanbul olmak üzere Yapı denetimine ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Demir, yapı denetimi kanununun 2001 yılından bu yana uygulandığını ifade ederek, ''Bizim yaptığımız tespitlerde yapı denetimi kapsamında denetlenen yapıların yüzde 100'e yakın depreme dayanıklılığını tespit etmiş durumdayız'' dedi. Yapı denetiminin aksayan, eksik yanlarını tespit ettiklerini, bunları aşmak için hazırladıkları yasal düzenlemenin Meclis'e sevk edildiğini söyleyen Demir, şunları kaydetti: ''Geçmişe yönelik yapı denetiminde bizim esnetecek, özelliğini, amacını hedefinden uzak yere götürecek hiçbir uygulamanın içinde olmayız. Tam tersi, özellikle 2011 yılı başı itibariyle yapı denetimini tüm yurtta yaygınlaştırdık. Çok sağlıklı işler hale getirilecek düzenleme de kanun teklifi olarak verildi. Yapı denetimi depreme dayanıklı yapı noktasında ana görevini icra ediyor, orada bir problemimiz yok. Geçmişten gelen yapı stoğumuzda var olan noksanlıklar da büyük çapta kentsel dönüşüm projeleriyle giderilmeye çalışılıyor.'' -''JAPONYA'DAKİ DEPREM, DAHA HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR''- Japonya'daki depremin çok şiddetli olduğunu, deprem uzmanlarının Türkiye'de bu ölçekte yıkıma sebebiyet verebilecek büyük bir depremin olamayacağını ifade ettiğini aktaran Demir, 1999 depreminin Türkiye için milat olduğunu, bu tarihten itibaren inşa edilen yapılarda depreme dayanıklılık noktasında ciddi sıkıntı görülmediği ifade etti. Ülkede dayanıksız yapı stoğu bulunduğunu, ancak bunun her geçen gün azaldığını anlatan Demir, ne kadar dayanıksız yapı stoğu bulunduğu ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: ''Elimizde çok rakam yok ama ifade ediliyor. Ben bir deprem uzmanı değilim ama ifade edilenler daha çok İstanbul bölgesinde 7,5 şiddetinde bir depremde yüzde 10 civarında bir yapı stoğunun yıkılabileceğini, yüzde 10-15 civarına yapının ağırı hasar görebileceği şeklinde ifade ediliyor. Yüzde 50-60 falan değil yani. Hafifletmek için de söylemiyorum bunu ama uzmanların ifade ettiği bu. Ben de o civarda olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama Japonya'daki deprem bir kere daha bu konuda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini, her yetkilinin her sorumlunun her vatandaşın güvenli şehirleşmeye doğru odaklanması gerektiğini gösteriyor. Halen yerel yönetimlerde özellikle ruhsat yetkilerini hem inşaat hem iskan ruhsatı yetkilerini güvenli yapıyı hedefleyecek şekilde kullanmayan yerel yöneticilerimiz var.'' Bu konuda ne yaptıkları ile ilgili soru üzerine de Demir, yeni teşkilat kanunu hazırladıklarını, etkin tedbirler alma gayreti içinde olduklarını ifade ederek, ''Bize intikal etmiş konuları inceleyip, denetletip müfettişler gönderiyoruz incelettiriyoruz ve savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.