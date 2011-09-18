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Dünya

Depremde 5 kişi hayatını kaybetti GUVAHATİ (A.A)

18 Eylül 2011 22:37

-Depremde 5 kişi hayatını kaybetti GUVAHATİ (A.A) - 18.09.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Nepal'de 5 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, Nepal sınırı yakınında, Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinin başkenti Gangtok'un 64 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremde Nepal'de 5 kişinin öldüğünü belirtti. Depremin merkez üssüne 270 kilometre uzaklıktaki Nepal'in başkenti Katmandu'da 3 kişinin, İngiltere Büyükelçiliği binasının yıkılması sonucu öldüğü belirtilirken, 2 kişinin ülkenin doğusunda yaşamını yitirdiği açıklandı. Sikkim yetkililerinden Karma Gyatso, Hindistan'da bir çocuğun öldüğünün haber verildiğini, ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını söyledi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Nepal ve Butan'da da hissedilen depremden sonra bazı binalarda çatlakların oluştuğu, yaklaşık 20 saniye süren depremden sonra Sikkim'de elektriğin kesildiği bildirildi.

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