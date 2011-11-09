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Depremde 4 yaralı VAN (A.A)

09 Kasım 2011 04:34

-Depremde 4 yaralı VAN (A.A) - 09.11.2011 - Merkez üssü Van Gölü olan 5,5 büyüklüğündeki deprem esnasında, Erciş'te bulundukları binalardan çıkmaya çalışan 4 kişi yaralandı. Deprem esnasında bulundukları binalardan dışarıya çıkmaya çalışan Maşallah Zengin, Cem Dost, Semra Öner ve İsmail Sağlam, düşerek yaralandı. Olayın ardından yaşadığı tek katlı evden dışarı çıkmaya çalışırken evin balkonuna düşerek başından yaralanan 25 yaşındaki Maşallah Zengin, 112 ekipleri tarafından ilçe merkezindeki sahra hastanesine getirildi ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Van'a gönderildi. Sarsıntı sırasında bulunduğu petrol istasyonunda düşerek burnunu kıran Cem Dost, başından yaralanan Maşallah Zengin ile başından yaralanan İsmail Sağlam, sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayağından yaralanan Semra Öner'in ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği bildirildi. Depremin ardından komuta merkezi tarafından yönlendirilen 112 ambulansları, arama-kurtarma ekipleri ve polisler Erciş ilçe merkezindeki Mahalleleri dolaşarak, herhangi bir hasar ve yaralı olup olmadığını kontrol etti.

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