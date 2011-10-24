-Depremde 22 öğretmen 8 öğrenci öldü ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, kesin olmayan bilgilere göre, Van merkez köylerinde 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 6 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, yine kesin olmayan bilgilere dayanarak, Van merkezinde 3, Erciş'te 19 olmak üzere 22 öğretmenin hayatını kaybettiğini belirtti. Van Merkez 8 derslikli Gedikbulak Köyü İlköğretim Okulu'nun tamamen yıkıldığı, bunun dışında tamamen yıkılan okul bulunmadığı duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında, depremin ardından yapılan ilk inceleme sonucunda elde edilen bilgiler aktarıldı. Açıklamada yer alan bilgiler şöyle: ''Köy muhtarları ve öğretmenlerinden alınan ve kesin olmayan bilgilere göre, Van Merkez köylerinde 8 öğrencimizin hayatını kaybettiği, 6 öğrencimizin yaralandığı bilgisine ulaşılmıştır. Yine kesin olmayan bilgilere göre, Van Merkezinde 3 öğretmen ve Erciş'te 19 öğretmen olmak üzere 22 öğretmenimizin hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Van Merkez 8 derslikli Gedikbulak Köyü İlköğretim Okulu tamamen yıkılmıştır. Bunun haricinde tamamen yıkılan okulumuz bulunmamaktadır.''