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Deprem yorumları takipte!

Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından televizyon ekranlarında yapılan yorumlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) takibine alındı.

26 Ekim 2011 03:00


T24 - Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından televizyon ekranlarında yapılan yorumlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) takibine alındı.


RTÜK, ATV'de yayın yapan Müge Anlı ile Habertürk kanalı sunucusu Duygu Canbaş'ın depremi, Van halkının etnik kimliği ve son yaşanan terör olaylarıyla ilişkilendirmesinden sonra harekete geçti. Her iki kanalın ilgili programları uzmanlarca incelendi. Sunucuların daha sonra 'yanlış anlaşıldıkları' yönünde yaptıkları açıklamaları da dikkate alınarak bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor, önümüzdeki günlerde Üst Kurul toplantısında değerlendirmeye alınacak.





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