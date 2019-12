Deprem yaratan sözler

Brezilyalı antrenör, Rus basınına ‘Diktatör bir başkan. Sürekli hocaların işine karışırdı. 2-2 biten Denizli maçı sonrasında soyunma odasında Appiah’ı azarlamaya kalkışınca müdahale ettim, tartıştık... Bu olay, Zico’nun sonu oldu’ dedi



Başarılarımızı hiçe saydı!



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a ağır suçlama... Rus Gazetesi Ekspress’e açıklamalarda bulunan Zico’nun ağabeyi ve yardımcısı Eduardo Antunes Coimbra (Edu), Yıldırım’ın diktatör bir başkan olduğunu söyledi. Edu ‘Fener’de 2 yıl içinde önemli başarılara imza attık. Türkiye’de şampiyon olduk ve Devler Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktık. Bunları hiçe saydı’ dedi.



Hocanın işlerine karışıyordu



Spor Ekspress muhabiri Kvyatovski’nin, ‘Zico’ya İstanbul’da kalmasını teklif ettiler. Neden kabul etmedi?’ sorusunu Brezilyalı antrenör şöyle yanıtladı: ‘Başkan çok güçlü bir yönetici. Ancak antrenörlük işlerine karışıyor. Bir gün (30 Nisan 2007’de 2-2 biten Denizli maçı) başkan soyunma odasına girdi ve herkesin gözü önünde Appiah’ı azarladı..’



Futbolda diktatörlük olmaz



Edu şöyle devam etti: Appiah sakat olduğu için üç maçtır oynamıyordu. Başkan ‘Senin ne işin var soyunma odasında’ diye bağırmaya başlayınca müdahale ettim ve tartıştık. Ben, futbolda diktatörlüğün olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu yöntemlerle başarı sağlanamaz.’ Bu arada Rus Life dergisi de Edu’nun Fener’de Zico ile önemli başarılara imza attığını yazdı.