Deprem ve tsunami yene değer kaybettirdi

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BBC Türkçe'nin haberine göre, deprem, Tokyo Borsası'nın kapanışından birkaç dakika önce meydana geldi.Dolar, yen karşısında yüzde 0,5 oranında değer kazandı ve bir aşamada 83,275 yene çıktı; daha sonraki dakikalarda yeniden değer kaybetti.Nikkei Endeksi günü yüzde 1,7 değer kaybıyla kapattı ama borsanın kapanışından sonra ve depremin etkileri anlaşıldığında Singapur Borsası'ndaki işlemlerde yüzde 3 değer kaybı meydana geldi.Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kargaşa ortamı yüzünden bir süredir olumsuz yönde etkilenen Tokyo Borsası, kapanışında son 5 haftanın en düşük düzeyine indi.Deprem ardından Hong Kong Borsası'nda yüzde 1,8 düşüş gözlendi.Action Economics adlı kuruluşta görev yapan borsa uzmanı David Cohen, dünyanın diğer bölgelerindeki felaketler sırasında yatırımcılar için güvenli bir alan olarak görülen Japon yeninin, şimdi Amerikan doları karşısında değer kaybedebileceğini kaydediyor.Depremle ortaya çıkan zarar ve tahribatın, kısa erimde Japon Gayri Safi Milli Hasılası'nda yüzde 1'e yakın düşüşe yol açabileceğini söyleyen Cohen, uzun erimdeyse kayıpların giderilebileceğini, 12 ay süresinde onarım çalışmalarının ekonomi üzerinde büyüme sağlayabileceğini kaydediyor.HSBC'nin Singapur'daki Asya bölgesi baş stratejisti Arjuna Mahandaran da, depremin ilk etkisinin para birimlerinde yaratacağı zayıflama olacağını, bundan borsaların da olumsuz etkileneceğini söyledi.