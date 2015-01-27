Deprem uzmanlarından açıklama: Asıl tehlike İstanbul değil

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziyadin Çakır, beklenen İstanbul depreminin Adalar açıklarında değil, Tekirdağ Şarköy bölgesinde olacağını söyledi. Bu görüş, Adalar'ın güneyindeki hatta da 7 kuvvetinde bir deprem olasılığı olduğunu, ancak bu fayın bütün olarak değil de parça parça kırılması halinde depremin büyüklüğünün de azalacağını tahmin ediyor. Ama büyük bir deprem riski hâlen sürüyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Marmara Denizi'nden geçen ve deprem üretme riski yüksek olan faylarda yapılan son çalışmalar bir makalede toplandı.

'En son büyük bir deprem 1894'te oldu'

Makalede imzası bulunan akademisyenler arasında olan Doç. Dr. Ziyadin Çakır kırılması beklenen fayın Adalar segmenti mi, yoksa Tekirdağ Şarköy segmentinde mi olacağına geçmişte yaşanan depremlerle cevap verdi. Doç. Dr. Çakır, "İstanbul'u etkileyen tarihsel depreme baktığımızda en sonuncusu 1894 depremi. Henüz burada büyük bir deprem tehlikesi yok. Çünkü daha büyük birikim olması gerekiyor" dedi.

‘Biriken enerji tehlikeli boyuta ulaştı’

Tekirdağ-Şarköy bölgesindeki en son büyük depremin 1766 yılında yaşandığına dikkat çeken Çakır, potansiyel tehlikenin adresi olarak Tekirdağ segmentini işaret etti. Biriken enerjinin çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını vurgulayan Doç. Çakır, "Daha tehlikeli segment Tekirdağ'dan, Şarköy açıklarından başlayıp, Marmara ortasına uzanan bir segment. Bu hattın daha büyük bir potansiyeli taşıdığını düşünüyorum" dedi.