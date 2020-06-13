Deprem Uzmanı Prof. Görür'den Ayasofya çıkışı: 'Bu tarihi eser bu depremde ayakta kalır mı?' onu tartışsalardı çok daha anlamlı olurdu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla gündeme gelmesine tepki göstererek, "Siyasilerimiz 'Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı?' diye tartışıp duruyorlar. Halbuki onun yerine büyük bir deprem geliyor, 'Bu tarihi eser bu depremde ayakta kalır mı?' onu tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı" dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarını eleştiren Görür, Ayasofya'nın depremde ayakta durup durmayacağını tartışmak gerektiğini belirterek Twitter hesabından şunları yazdı:

"Değerli arkadaşlar, siyasilerimiz Ayasofya Müzesi ibadete açılsın mı, açılmasın mı diye tartışıp duruyorlar. Halbu ki onun yerine büyük bir deprem geliyor, bu tarihi eser (tabiiki diğerleri de) bu depremde ayakta kalır mıyı tartışsalardı çok daha anlamlı bir iş yapmış olurlardı."

Bir takipçisinin, “Ayasofya mimar Sinan eserlerine bir şey olmaz yüzyıllardır ayaktalar asıl yeni yapılanlardan ben emin değilim” şeklindeki paylaşımına da cevap veren Görür, Umarım bir şey olmaz. Ayasofya birçok depremden ciddi şekilde etkilenmiş ve defalarca restore edilmiş” ifadelerini kullandı.