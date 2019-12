Deprem, tsunami, volkan, nükleer tehdit ve kar: Bunun adı çaresizlik!

T24



Kaçabilenler ülkenin güneyine ya da yurtdışına gidiyor. Yabancı hükümetler de kendi vatandaşlarını geri çağırmaya başladı. Ölü sayısı resmi olarak 4 bine yaklaştı. 23 bin kişiye hâlâ yardım ulaştırılamadı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:9 şiddetindeki depremin üstüne korkunç bir tsunami faciası yaşayıp, daha sonra da nükleer tehditle karşı karşıya kalan Japonlar için dün yağan kar, tuz-biber etkisi gösterdi. Evi yıkıldığı ya da sular altında kaldığı için barınaklarda yaşamak zorunda yaklaşık 550 bin Japon, bir yandan da her geçen gün soğuyan hava ve karla mücadele etmek zorunda kaldı. Lapa lapa yağan kar, arama ve kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiledi. Bu arada Çinli meteorologlar, kötü hava koşullarına farklı bir yaklaşım getirerek, kar ve yağmurun, radyasyonun başka bölgelere yayılmasını önlemede Japon hükümetine yardım edeceğini öne sürdü. Yiyecek ihtiyacını ancak bölgeye aktarılabilen gıda yardımlarıyla yapabilen afet mağdurları, susuzluk sorunu da çekiyor. Sağlık Bakanlığı, hâlihazırda bir milyon 600 bin haneye su verilemediğini ve bir süre daha verilemeyeceğini duyurdu. Devlet, faciadan etkilenen bölgelere tankerle su yetiştirmeye çalışıyor. 850 bin hanedeyse elektrikler kesik. Neredeyse yok olan Otsuchi kabasında halk kıyafetlerini nehirde yıkıyor.Fukuşima’da nükleer tehlikenin devam etmesi, ülkenin kalan kısmını etkilemeye devam ediyor. Afet bölgelerinden kaçabilenler, ülkenin güneyine ya da yurtdışına gitmeye çalışıyor. Radyasyon oranının artıp sonra indiği başkent Tokyo da tedirgin. Baştent de bu panik havasından nasibini almış durumda. Tokyolular marketlere akın edip, yüz maskesi başta olmak üzere her türlü ilkyardım ürününden satın alıyor. İşyeri ve okulların önemli bir kısmı tatil edildi. Normal iş gününde bir hayli hareketli olan Tokyo’da pekçok kişi evine kapandığından sokaklar hayalet kent gibi.Geçen Cuma günü gerçekleşen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı, resmi sayılara göre 3 bin 676’ya çıktı. Ancak 7 binin üstünde kayıp var. Japon Ordusu ve diğer kurumların çalışmalarıyla enkaz bölgelerinden sağ olarak kurtarılanların sayısı 25 bin 460’a ulaştı. Hâlenyardım bekleyen 23 bin 300 kişiolduğu ifade ediliyor.Japon Hükümeti’nin radyasyon krizini iyi yönetemediğini ve asıl felaketin yaklaşmakta olduğunu düşünen yabancı hükümetler, bu ülkede bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak, “Japonya’yı terk edin” dedi.- Fransa Sanayi Bakanı Eric Besson, Japonların bölgede kontrolü kaybettiğini savunarak, “Tabii bu bizim analizimiz. Onlar böyle söylemiyor.” dedi.- Çin ve Avustralya da Japonya’da bulunan vatandaşlarını geri çağıran devletler arasında bulunuyor.- Avusturya hükümeti, büyükelçilik çalışanlarını ve faaliyetlerini Tokyo’dan Osaka’ya taşıma kararı aldı.- ABD yönetimi ise Japonya hükümetinin kendi vatandaşlarına yaptığı tavsiyeleri dinlediğini, Amerikan vatandaşlarına şu an için Tokyo’yu terk etmeleri çağrısı yapmayı gerekli görmediğini bildirdi.- Japonya’da yerleşik çok sayıda uluslararası firma, personelini yurtdışına taşımaya başladı. Uçak kiralama şirketlerine talep arttığında uçak kiraları fırladı.Dünya Sağlık Örgütü WHO, Japon santralinden ciddi bir radyasyon yayılması olduğu yolunda kanıt bulunmadığını belirterek halka, serinkanlı olmaları ve söylentilere karşı uyanık olmaları çağrısında bulundu. WHO Sözcüsü Gregory Hartl, dün yaptığı açıklamada Japonya’da radyasyonun gıda ürünlerine bulaşma riskinin sadece nükleer santral bölgesinin çevresindeki özel alanda olduğunu söyleyerek “Herhangi bir kirlilik yaşanırsa bu sadece Fukuşima santralinin 30 kilometre yarıçapını kapsayan bölgedeki ürünlerden olabilir” dedi. Twitter üzerinden sürekli gelişmeleri veren WHO’nun uyarısı, Asya ülkelerinde “radyasyon bulutu” geliyor şeklindeki SMS ve internet mesajları üzerine geldi.Japonya’yı vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgenin yeniden inşası yılları bulacak. Dünya Bankası’nın Doğu Asya Felaket Risk Yönetimi Abhas Jha, Japonya’nın deprem, tsunamiden etkilenen yerlerde konut, yol, liman ve enerji tesislerini yeniden inşa etmesinin en az 5 yılı bulacağını açıkladı. Maliyetin ise 180 milyar dolar olacağını belirten Jha, “Japonya’da 1995 yılındaki Kobe depreminden sonra yeniden inşa beş yıldan biraz fazla bir zaman sürmüştü, şimdi yeniden inşanın beş yıl sürmesini bekliyorum” dedi. Japonya’daki J.P. Morgan Securities’de görevli analist Hirokazu Anai ise “Bu 100 ya da 200 yılda bir meydana gelen bir felaket. Bizi altyapı ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili düşüncemizi değiştirmeye zorlayacak ve zaman alacak” dedi.Japonya’da nükleer panik öyle boyuta vardı ki “Güneş’in Oğlu” unvanlı Japon İmparatoru halkı yatıştırmaya çalıştı. 77 yaşındaki İmparator Akihito TV’de yaptığı konuşmada, “Ulusumuz benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Halkımızın elele bu felaketi atlatacağına yürekten inanıyorum. Halkım için dua ediyorum” dedi. Japonya’da “kutsal” addedilen imparatorlar ancak savaş gibi olağanüstü hallerde halka hitap ediyor. Halkın büyük saygı duyduğu Akihito, 1989’da babası Hirohito’nun ölümü sonrası tahta oturmuştu.Japonya konusunda uzmanlardan gelen yorumlar son derece karamsar. Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Japonya’daki nükleer kazayı “kıyamet gibi” diye niteledi. Yerel yetkililerin Fukuşima santralindeki kontrolü pratik olarak kaybettiğini belirten Alman uzman, “Önümüzdeki saat ve günlerde daha beteri de olabilir” ifadesini kullandı.Fukuşima santralında kalan sayıları 50 ile 70 olarak anılan teknisyenler internette “Cesur adamlar” diye ilan edildiler. Tokyodandy isimli bir kullanıcı, Twitter’da “Aklımız, Fukuşima’yı kontrol altına almak için hayatlarını riske eden 50 çalışanda. ÇOK TEŞEKKÜRLER” diye yazdı.