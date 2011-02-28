-DEPREM TATBİKATINDA YARALANDILAR ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir ilköğretim okulunda deprem tatbikatı sırasında dışarıya çıkmak isteyen öğrencilerden biri düştü. Bu öğrenciye takılarak üst üste düşen 15 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altındağ Merkez Çocuk Sevenler Derneği İlköğretim Okulunda deprem tatbikatı sırasında okuldan koşarak dışarıya çıkmak isteyen öğrencilerden biri düştü. Bu öğrenciye takılarak üst üste düşen öğrencilerden 15'i yaralandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Enes Yılmaz ve Oğuzhan Şahiner'in tedavilerinin sürdüğü, diğer öğrencilerin taburcu edildikleri bildirildi.