-Deprem tahmin istasyonu kurulacak BURSA (A.A) - 24.10.2011 - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ''Tunceli'ye bir adet, çok parametreli tahmin istasyonu kurabilseydik Van depremini çok önceden tahmin edebilirdik'' dedi. Agalday, Marmara Bölgesi'nde 8 adet çok parametreli tahmin istasyonu kurulduğunu söyledi. Bu istasyonların, fay hatlarının hareketliliğine yönelik birçok parametreyi ölçerek depremle ilgili önceden bilgi verebildiğini dile getiren Agalday, şöyle konuştu: ''Depremler büyüdükçe aylar öncesinden parametre alınmaya başlıyor. Böylece depremi tahmin etmek mümkün olabiliyor. Şu anda sadece Marmara'da istasyon var. Oldukça uzaktaki bir depremle ilgili veri almak çok zor. Sadece Sakarya Üniversitesindeki istasyonda çok zayıf veriler elde edilebildi. Bir süre önce Tunceli Valiliği ile irtibata geçtik. Tunceli'ye kurulacak istasyonun alt yapısı tamamlanmıştı ama yetişmedi. Tunceli'ye bir istasyon kurabilseydik Van depremini çok önceden tahmin edebilirdik. Bununla ilgili dünyada ve Türkiye'de çok net veriler var. Deprem önceden tahmin edilebiliyor.'' Agalday, Marmara'daki istasyon sayısını yıl sonuna kadar 20'ye çıkaracaklarını anlatarak, önümüzdeki günlerde Ankara'da da bir merkezi hayata geçireceklerini bildirdi. Bugünlerde Simav üzerinde çok durduklarını vurgulayan Agalday, şunları kaydetti: ''Sadece Simav'da 15 tahmin istasyonu kurmayı hedefliyoruz. O bölgede çok büyük bir fay hattı var. Mayıs ayındaki 5,9'luk deprem düşük fay hattı üzerinde oldu. Asıl tehlike daha büyük fay hattında. Simav'ın içinden geçiyor. 56 kilometrelik bir fay. Bu fayın hareketliliğini belirlemek için oraya ağ kurmak gerekiyor.'' Agalday, bir istasyonun maliyetinin 20 bin lira olduğunu belirterek, ''Yeterli ilgi gösterilmiyor. Depremden depreme konuşuluyor sonra unutuluyor. Ülke geneline bu istasyon ağını kurmamız gerekiyor'' dedi.