Deprem sonrası Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19. haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının bölgede meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

"Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek."

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Trabzonspor Kulübü, maça hazır olduklarını ancak depremin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacaklarını bildirmişti.