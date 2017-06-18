Deprem sonrası Grönland’ı tsunami vurdu

Danimarka'ya bağlı Kuzey Buz Denizi ile Kanada’nın kutup adaları arasında kalan özerk ada Grönland’da dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Gröndland kıyılarını tsunami vurdu.

Grönland polisi tsunami nedeniyle ölü ve yaralıların olup olmadığını teyit edemediklerini açıkladı.

Illorsuit och Uummannaq köylerini vuran dev dalgalar bir çok evin yıkılmasına neden oldu.

Depreme, buz kırılmaları neden oluyor

Danimarka Ulusal Jeoloji Enstitüsü araştırmacıların Dahl Jenssen Grönland’ta bu büyüklükte depremlerin olağan olmadığını belirterek ‘‘ Muhtemelen deprem, denize toprak kaymaları ile buz kırılmalarına neden olmuş. Bu daha önce de yaşanan bir şey. Yeni artçı depremler ve tsunami oluşabilir’’ diye konuştu.

Tsunami bölgesinde yaşayanları tahliye etmeye devam polis ve kurtarma ekipleri halktan kıyı bölgelerinden uzak durmaları uyarısında bulunuyor. (DHA)