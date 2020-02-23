Deprem riski taşıyan Avcılar’ın belediye başkanı: Çevre ve Şehircilik Bakanı telefonuma çıkmıyor, bekleyecek zaman kalmadı

Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik depremde en fazla hasarın ortaya çıktığı Avcılar’ın Belediye Başkanı Turan Hançerli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u iki kez aramasına karşın telefonlarına yanıt alamadığını söyledi.

Hançerli, 19 Ekim 2019 tarihinde depreme dayanıksız ve hazarlı bina problemi aşmak için bir plan notu değişikliği hazırladı. Bu plan notu Avcılar Belediye Meclisi’nden AK Parti ve CHP’nin oy birliğiyle geçti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Önce imar planı notu İBB İmar Komisyonu’nda hazırlanıp sonra İBB Meclisi’ne sunulacak onaylandığı takdirde yaklaşık 60 bin daire, 2 bine yakın bina için acil dönüşüm başlatılacaktı. Ancak şimdiye kadar Avcılar için hayati önemde olan değişiklik İmar Komisyonu’nda hazırlanmadı.

Hançerli haftada iki gün oturma eylemi gerçekleştiriyor

Hançerli, İmar Komisyonu’ndaki gecikmeyi protesto etmek için geçen aydan beri İBB İmar Komisyonu’nda haftada iki gün oturma eylemi gerçekleştiriyor. Başkan Hançerli Avcılar’ın acil olarak dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Karar gazetesinden Hüseyin İstemil'in haberine göre, Hançerli, “Avcılarda riskli yapı olarak değerlendirdiğimiz bina sayısı 1800 civarı, acil dönüştürülmesi gereken bina sayısı ise 10 bin” diyen Hançerli şunları söyledi: “Beklediğimiz İstanbul merkezli depremin büyüklüğünün ise 7.5 civarı olacağı belirtiliyor. Bu binalar tahmin edilen bu depremi kaldırmaz. Bizim dönüşmesinin gerekli olduğunu döşündüğümüz bağımsız bölüm sayısı ise 50-60 bin civarı. Bu yapıların çoğu Gümüşpala, Ambarlı, Denizköşkler, Cihangir ve Merkez mahallelerinde toplanmış durumda. Bizim acil olarak bu binaları depreme dayanıklı binalarla revize etmemiz gerekiyor. Bunu da bir seferberlik içinde ivedi olarak halletmeliyiz.” dedi.

İlçenin deprem riskine açık olduğunu rakamlarla anlatan Başkan Hançerli, “Tablo bu durumdayken Silivri depremi sonrası İBB İmar Komisyonu’ndan iki talepte bulunduk. Birincisi gündemde de olan talep yenilenmeye karar verilen bina sahiplerine aynı oranda iskana izin verilmesi. Burada ya binanın alanı kadar iskan izni verilmiyor ya da bir iki kat eksik yapılmasına izin veriliyor. Bu durumda da bazı mülk sahipleri evsiz kalıyor. Bu binalar kaçak olmadığından kazanılmış hakkın geri verilmesini istiyoruz. İkinci talebimiz ise yenilenmeye uygun olmayan parsellerin bütünleştirilmesi ve desteklenmesi. Biz bu parselleri birleştirelim, daha geniş parsellere bina yapalım diyoruz. İBB İmar Komisyonu’ndan toplulaştırma planı istiyoruz. Plan değişikliğinde kimseye rant yok, talebimiz son derece masum.” diye konuştu.

Dönüşüm için ‘zaman kalmadı’ diyen Hançerli ekledi:

“Bu taleplerimiz aradan 5 ay geçmesine rağmen ya reddedildi ya da gündeme alınmadı. Ne bizim ne de Avcılar halkının bekleyecek vakti yok. Değişikliğin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar ilerleme olmadığı için İBB İmar Komisyonu’nda geçen aydan beri haftada 2 gün oturma eylemi gerçekleştiriyorum. İlerleme sağlanmazsa bu kez Avcılar halkıyla eyleme devam edebiliriz.”

Bakan Kurum telefonlara çıkmıyor

Avcılar Balediye Başkanı Turan Hançerli, ilçenin deprem riskine açık durumunu görüşmek ve ilçenin sorunlarını anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da kapısını çalmış. Ancak Hançerli, iki kez randevu almak için aradığı Bakan Kurum’a ulaşamadı. Deprem konusunda siyaset üstü bir tavır takınan Hançerli “İlçenin deprem sorunu bir seferberlik içinde çözmek istiyoruz. Bunun için Silivri depremi’nden sonra Elazığ depreminden önce Avcıların kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlarını anlatmak ve beraber bir çözüm bulmak için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u iki kez arayıp randevu talebinde bulundum. Ancak kendisine ulaşamadım. Bakanlıktan başka bir yetkili de randevu telebimle ilgili bana dönüş de sağlamadı. Sayın Bakanla görüşmeyi çok isterim. Kendisinden ilçemiz için destek isteyeceğim” diye konuştu.

Avcılar'da 320 bina ağır hasarlı

Tüm İstanbul’a kendini hatırlatan Silivri’deki 5.8’lik depremde sadece Avcılar’da 320 bina ağır hasarlı duruma düştü. Bu binalar arasında cami ve okullar da dahil. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 raporuna göre İstanbul’da 116 bin riski bina var. İstanbul Valiliğinin verilerine göre ise kentteki 7 bin 400 okuldan sadece 1135’i depreme hazır. Diğer okulların bazıları hasarlı bazıları ise deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış.