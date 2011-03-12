Deprem piyasaları teğet geçecek mi?

T24

SİGORTADAN KAÇIŞ VAR



Petrol düşüşte



Kritik pazartesi



Sarsıntı devleri vurdu



Japonya'nın kuzeyini yerle bir eden deprem ve ardından gelen dev tsunami, ülkede ciddi can ve mal kayıplarına neden olurken, piyasalardaki düşüşün sınırlı kaldığı görüldü. Öyle ki Asya borsalarındaki düşüş bile yüzde 2'leri geçmedi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Depremin etkisiyle Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, yüzde 1.72 (179.95 puan) azalarak 10.254 puana geriledi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi son birkaç gündür devam eden yükseliş trendini sürdürdü. Hisse senetleri günün tamamında 612.45 puan değer kazanarak günü 63.781 puandan tamamladı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0.97 değer kazandı. Uluslararası borsalardaki sınırlı düşüşte, sigorta sektörü hisselerine gelen satışlar etkili oldu. Yatırım bankalarından da hasar tespiti tahmini geldi. Jefferies depremden dolayı 10 milyar dolarlık sigorta kaybı öngörürken JP Morgan sadece Avrupa sigortacılığı için 1- 2 milyar dolarlık kayıp tahmin ediyor.Japonya'daki depremin ardından emtia fiyatları da düşmeye başladı. Bakır yüzde 4.9 oranında değer kaybetti. Buna karşın nikel üretiminin ise yüzde 12'ye varan oranda artması bekleniyor. Uzmanlar Japon Yen'inin dolar karşısında birkaç haftada 75'ler seviyesine düşeceğini öngörüyor. Japonya Merkez Bankası'nın bundan sonra izleyeceği yol haritasını pazartesi veya salı günü açıklaması beklenirken, hisse senetlerindeki satış sigorta hisselerinde yoğunlaşıyor. Depremin yol açacağı zarar nedeniyle dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinin hisseleri yüzde 2 ila yüzde 6.5 oranında değer kaybetti. Fransız sigorta şirketi Scor'un hisseleri yüzde 6.5, Aviva, Allianz ve Axa'nın hisseleri ise 2.5 oranında değer yitirdi.Dünyanın üçüncü büyük petrol tüketicisi Japonya'nın 8.9 şiddetinde depremle sarsılması petrol fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi. Deprem nedeniyle ABD ham petrolünün varil fiyatı bu ay ilk kez 100 doların altına geriledi. ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi 2.82 dolar azalışla 99.88 dolara düştü. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir ara 99.01 dolara kadar indi. Türkiye'nin de gösterge olarak aldığı Brent petrol ise 112.81 dolara indi. Böylece Kuzey Afrika'daki isyanların ardından yükselişe geçen petrol fiyatları normalleşmeye başladı.Japonya Merkez Bankası (BoJ), depremin yarattığı kaygıları gidermek amacıyla finansal piyasalarda istikrarı sağlamak için her türlü çabayı sarf edeceğini bildirdi. Ancak buna rağmen, özellikle deprem ve tsunaminin vurduğu bölgelerdeki fabrikalara ait hisselerin gelecek hafta pazartesi günü değer kaybedeceği belirtiliyor. BoJ'den yapılan açıklamada, "Japonya'da borsa ve yen değer kaybettiği için finansal piyasalarda istikrarı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapacağız'' denildi. Özellikle depremin ve tsunaminin vurduğu bölgelerdeki fabrikalara ait hisselerin pazartesi günü değer kaybedeceği tahmin ediliyor.Honda: Motor yedek parçaları ve şanzıman ürettiği fabrika bu bölgede. Tochigi'de ayrıca Honda'nın Ar- Ge merkezleri bulunuyor.Fuji Ağır Sanayi Şirketi: Subaru motorlu araçlarının ve hava araçlarının üreticisi olan Fuji'nin, Tochigi bölgesinde bir uçak fabrikası ve sanayi araçları fabrikası bulunuyor.Toyota: Sendai yakınındaki Miyagi bölgesinde Ocak 2011'de üretime başlayan bir motor fabrikası bulunuyor. Yıllık kapasitesi 120 bin olan fabrikada Yaris üretiliyor. Iwate bölgesinde Kanto Auto Works adlı bir üretim tesisi bulunuyor. Burada ise Belta, Auris, Blade gibi küçük arabalar üretiliyor.Sony: Fukushima bölgesinde 2, Miyagi bölgesinde 4 fabrikası bulunuyor. Fabrikaların kapatıldığı ve tamamen boşaltıldığı bildirildi.Citigroup Holdingleri: Ticaret tesislerinde herhangi bir zarar olmadığını ve normal çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. Tokyo'daki bütün çalışanların da güvende olduğu aktarıldı. Sendai'de ofisi bulunmuyor.