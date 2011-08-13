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Deprem mahkûmu serbest

Veli Göçer, depremin yıldönümüne günler kala cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye oldu.

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yaptığı dayanıksız evlerle büyük Marmara depreminde 195 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer, depremin yıldönümüne 4 gün kala cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye oldu. Birçok siyasetçi, belediye başkanı hakkında soruşturma açıldığını ve davaların düştüğünü ifade eden eski TMMOB Yalova İl Temsilcisi Savaş Dinçer, “Göçer tutuklandı. Peki ya diğerleri” diye sordu.



17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaptırdığı binaların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 19 yıl 9 ay hapis cezası verilen Veli Göçer’in bugün tahliye oldu. Yıkılan evlerin parası ise depremzedelerden icra yoluyla tahsil edildi.


“Gelin sizin yuvanızı yapalım” sloganıyla yaptığı evler büyük Marmara depreminde yıkılan ve 195 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer, depremin yıldönümüne günler kala cezasını tamamlayarak tahliye oldu. Göçer’e ait binalarda anne ve babasını kaybeden Mustafa Ergüden, “Veli Göçer ailesine, işine, evine kavuştu. Peki ya bizler? Bazı gazete ve televizyonlarda ‘mışıl mışıl’ uyuyorum demişti. Hiç uyuyamaz. Çünkü insanın aldatamayacağı tek şey vicdanıdır” dedi.


Veli Göçer Arsa Ofisi’nden senet karşılığında ev alanların evleri yıkılmasına karşın, 12 yıl süre içinde, evleri yıkılarak ölenlerin mirasçılarından senetler icra yoluyla tahsil edildi. Veli Göçer mağdurlarının avukatı Fedai Doğruyol, depremzedelerin Göçer hakkında açtığı davalar nedeniyle mahkemelerin talebi üzerine yapılan araştırmada Göçer’e ait hiçbir şey bulamadıklarını, ancak Göçer’den senetle ev alanların, senetlerinin Göçer’in avukatları aracılığıyla icra yoluyla tahsil edildiğini söyledi.



Peki ya diğerleri?


17 Ağustos depremi sonrasında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 455/2 maddesince, “dikkatsizlik ve tedbirliksiz nedeniyle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan birçok siyasetçi, milletvekili, Belediye başkanı, Meclis üyeleri hakkında soruşturmalar açıldığını, ancak birçok davanın düştüğünü ifade eden TMMOB Yalova eski il Temsilcisi Mimar Savaş Dinçer, “Veli Göçer yargılandı ve tutuklandı. Peki ya diğerleri? Diğerlerini farklı kılan ise siyasetçi kimlikleriydi. Onlar aynı cezaya neden çarptırılmadı” dedi.



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