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DEPREM KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ SİMAV (A.A)

20 Mayıs 2011 17:33

-DEPREM KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ SİMAV (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hüseyin Oran (18) toprağa verildi. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınan Hüseyin Oran'ın cenazesi, Çavdur Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında baba Süleyman, anne Nedime, 6 yaşındaki kardeşi Taner Oran gözyaşlarına hakim olamadı. Taner Oran'ı yakınları teselli etti. Oran'ın cenazesi Çavdur Camisi'nde kılınan namazın ardından Akbaldır mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oran'ın ailesi, yakınları ve BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu katıldı.

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