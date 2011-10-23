-Deprem kriz masası ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayı harekete geçti. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'daki Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi'nde bir kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Erzurum, Muş ve Elazığ Yerel Afet Müdahale ve lojistik merkezlerinden çok sayıda çadır, battaniye ve gıda malzemesinin bölgeye doğru yola çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerinin de bölgede durum ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bölgedeki kan merkezlerinin de yaralılara gerekli kanı ulaştırmak için çalışmalarına başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İlk olarak Erciş'te büyük hasar olduğu 25 apartmanın ve bir öğrenci yurdunun çöktüğü tespit edildi. Kızılayın yerel ekipleri çöken öğrenci yurdundan çok sayıda yaralı çıkardı. Bölgede arama kurtarma ekipleri, iş makineleri ve içme suyu ihtiyacı bulunuyor. Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı da bölgeye doğru yola çıktı. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türk Kızılayı bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmektedir.''